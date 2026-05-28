Técnico da Argentina diz que não fechou lista da Copa
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Lionel Scaloni, técnico da Argentina, afirmou que ainda não fechou a lista dos 26 jogadores da Argentina que irão para a Copa do Mundo de 2026.
Scaloni afirmou que vai segurar o anúncio da lista final até o último momento. Até o momento, a Argentina divulgou os 55 integrantes da pré-lista do Mundial.
"Vamos esperar até o final para anunciar a lista de convocados. Como sempre, será doloroso para alguns e alegre para outros. Ainda temos algumas dúvidas, alguns problemas menores com alguns jogadores que resolveremos nos próximos dias", disse Scaloni, em entrevista à DSports;
Questão física de atletas que terminaram a temporada machucados entrou na conta da comissão técnica. "Não é uma preocupação específica. A questão é que aqueles que terminaram a temporada lesionados irão para os Estados Unidos sem terem treinado. Eles terão seu primeiro treino em 1º de junho", disse Scaloni.
Lionel Messi
Scaloni afirmou que "as primeiras notícias não são tão ruins". Lionel Messi tem uma sobrecarga associada à fadiga muscular.
"Estávamos assistindo ao jogo no centro de treinamento e percebemos que ele pediu para ser substituído porque não estava bem. As primeiras notícias não são tão ruins.[...] Logicamente que preferíamos que nada tivesse acontecido com ele, mas agora temos que esperar para ver como ele se recupera, e, sobretudo, que façam mais exames, para ver se (a lesão) é realmente como dizem", fala.
Grupo e estreia da Argentina
Atual campeã do mundo, a Argentina está no Grupo J da Copa de 2026. A seleção divide a chave com Argélia, Jordânia e Áustria.
Estreia argentina está marcada para 16 de junho, contra a Argélia. A partida será disputada às 22h (de Brasília), em Kansas, nos EUA.