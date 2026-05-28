Lionel Scaloni, técnico da Argentina, afirmou que ainda não fechou a lista dos 26 jogadores da Argentina que irão para a Copa do Mundo de 2026.

Scaloni afirmou que vai segurar o anúncio da lista final até o último momento. Até o momento, a Argentina divulgou os 55 integrantes da pré-lista do Mundial.

"Vamos esperar até o final para anunciar a lista de convocados. Como sempre, será doloroso para alguns e alegre para outros. Ainda temos algumas dúvidas, alguns problemas menores com alguns jogadores que resolveremos nos próximos dias", disse Scaloni, em entrevista à DSports;