O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, anunciou o resultado do exame feito na panturrilha direita de Neymar. Trata-se de uma lesão de grau 2, que demandará uma recuperação de duas a três semanas.

Desta forma, o jogador está fora dos amistosos contra Panamá e Egito, os amistosos preparatórios do Brasil nesta reta final antes da estreia na Copa do Mundo. Pelo prognóstico, Neymar também é dúvida para a estreia da seleção na Copa, contra o Marrocos, dia 13 de junho.

"Ele se apresentou, fez todos os exames médicos, terminamos com uma ressonância, que identificou uma lesão grau 2 na panturrilha. Ele segue em tratamento, esperamos que esteja liberado num prazo de duas a três semanas. Conosco, ele estará em um tratamento intensivo, temos como avaliar dia a dia a evolução", disse Lasmar.