A onda de calor que assola a Europa desde o fim de semana ganhou um personagem de peso, nesta quinta-feira (28). Jannik Sinner, primeiro do mundo, derreteu na quadra central de Roland Garros diante de Juan Manuel Cerúndolo, 56° do ranking. Sob um calor de estimados 33°C, o tenista italiano visivelmente esgotado cedeu a vitória ao argentino após abrir dois sets.

O colapso de Sinner, que não perdia a 30 partidas nesta temporada, talvez seja mais eloquente que o de Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC (o braço climático da ONU), dado na véspera, sobre o "recado brutal" dos custos do aquecimento global. Em entrevista ao site Político, Stiell culpou o "vício mundial em queimar carvão, petróleo e gás e destruir florestas" pela canícula que atinge Europa com antecedência neste mês de maio.

Segundo o serviço de meteorologia de Portugal, o país registrou recorde de temperatura para esta época do ano, 40,3°C, verificados em Mora, no Alentejo. A marca anterior, em maio de 2001, era 40°C. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a atual onda de calor pode se tornar a mais longa e a mais intensa da história neste período.