A Polícia Civil de São Paulo pediu à Justiça acesso a movimentações financeiras sigilosas de Karina Ferreira da Gama, dona da produtora do filme "Dark Horse" (que trata da vida de Jair Bolsonaro), e do Instituto Conhecer Brasil, presidido por ela.

A solicitação é para obter relatórios de inteligência financeira, por meio de intercâmbio com autorização judicial, produzidos pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre "movimentações atípicas e comunicações de operações suspeitas" tanto no CPF de Karina quanto no CNPJ do instituto.

No pedido, o delegado Antonio Carlos Manuera Silveira, encarregado do caso, também solicitou que a Justiça determine sigilo deste trecho das investigações.