Um estagiário do MPPR (Ministério Público do Paraná) foi demitido após oferecer serviço advocatício para um acusado de violência doméstica. Em troca, ele tinha pedido para frequentar de graça a academia do qual o acusado é dono.

O estagiário e estudante de pós-graduação em Direito ofereceu o serviço em troca de isenção na mensalidade da academia que o acusado é proprietário. O caso aconteceu em março deste ano, poucos meses após a contratação do residente judiciário.

Ele teria oferecido os serviços da mãe, que é advogada, em troca de vantagem indevida. Ele deu a entender por meio de mensagens que as posição dentro da 1ª Promotoria de Justiça e Pitanga, no Centro-Sul paranaense, iria beneficiar o acusado -caso contratasse os serviços de sua mãe.