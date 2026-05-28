28 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MPPR

Estagiário é demitido ao propor serviço em troca de academia

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/RPC
Sede do Ministério Público do Paraná
Sede do Ministério Público do Paraná

Um estagiário do MPPR (Ministério Público do Paraná) foi demitido após oferecer serviço advocatício para um acusado de violência doméstica. Em troca, ele tinha pedido para frequentar de graça a academia do qual o acusado é dono.

O estagiário e estudante de pós-graduação em Direito ofereceu o serviço em troca de isenção na mensalidade da academia que o acusado é proprietário. O caso aconteceu em março deste ano, poucos meses após a contratação do residente judiciário.

Ele teria oferecido os serviços da mãe, que é advogada, em troca de vantagem indevida. Ele deu a entender por meio de mensagens que as posição dentro da 1ª Promotoria de Justiça e Pitanga, no Centro-Sul paranaense, iria beneficiar o acusado -caso contratasse os serviços de sua mãe.

A atitude foi descoberta após ele enviar mensagens para o número que seria do acusado e a vítima ler. Durante a separação, um aparelho que era do acusado de violência ficou com a ex-mulher, que levou o celular para análise da Promotoria.

O MPPR ofereceu denúncia criminal contra o estagiário residente jurídico, segundo o órgão. O órgão aponta crimes de violação de sigilo funcional, corrupção passiva e fraude processual, todos com penas de detenção.

Não se sabe a identificação dos envolvidos. Também não foi esclarecido pelo MPPR se o acusado de violência doméstica teria contratado os serviços oferecidos pelo estagiário.

"Em razão da gravidade concreta do fato, com grave comprometimento da confiança depositada e praticado no interior das dependências da Promotoria de Justiça, foi negado o oferecimento de acordo de não persecução penal", disse o MPPR, em nota.

Comentários

Comentários