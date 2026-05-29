Um mecânico de 25 anos dirigiu um caminhão por cerca de 30 quilômetros para socorrer um caminhoneiro que sofreu mal-estar na rodovia MS-276, entre Anaurilândia e Batayporã, em Mato Grosso do Sul, no último sábado (25).

Gabriel Sena, que não tem habilitação para dirigir veículos de grande porte, encontrou o caminhão parado parcialmente na contramão e percebeu que o motorista reclamava de dores no peito. Sem conseguir retirar a vítima da cabine e sem ajuda de outros condutores, ele assumiu a direção e dirigiu até um ponto onde o atendimento médico pudesse ser realizado.

Durante o trajeto, Gabriel acionou o Corpo de Bombeiros, que organizou o socorro. O caminhoneiro foi atendido em Rosana (SP) e permaneceu internado.