O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou nessa quinta-feira (28) que o governo norte-americano já desenvolveu um design preliminar para uma cédula de US$ 250 estampada com a imagem do presidente Donald Trump.

Apesar da elaboração do projeto, a circulação da nota depende de mudança na legislação federal, que proíbe a presença de pessoas vivas nas cédulas do país. A proposta está ligada às comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

A declaração de Bessent foi feita na Casa Branca durante discussões sobre um projeto apresentado pelo deputado republicano Joe Wilson. A medida prevê a produção de uma nota comemorativa de US$ 250 pelo Escritório de Gravura e Impressão do Departamento do Tesouro.