O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou nessa quinta-feira (28) que o governo norte-americano já desenvolveu um design preliminar para uma cédula de US$ 250 estampada com a imagem do presidente Donald Trump.
Apesar da elaboração do projeto, a circulação da nota depende de mudança na legislação federal, que proíbe a presença de pessoas vivas nas cédulas do país. A proposta está ligada às comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos.
A declaração de Bessent foi feita na Casa Branca durante discussões sobre um projeto apresentado pelo deputado republicano Joe Wilson. A medida prevê a produção de uma nota comemorativa de US$ 250 pelo Escritório de Gravura e Impressão do Departamento do Tesouro.
Segundo o secretário, o governo decidiu preparar o modelo antecipadamente para estar pronto caso a proposta seja aprovada pelo Congresso. Ele ressaltou que a decisão final caberá aos parlamentares.
Se a legislação for alterada e a cédula entrar em circulação, Trump se tornará a primeira pessoa viva a aparecer em uma nota oficial dos Estados Unidos em mais de 150 anos.
O projeto da cédula foi desenvolvido pelo artista britânico Iain Alexander e inclui o retrato do presidente, além de sua assinatura.
Com informações do Metrópoles.