29 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ESTADOS UNIDOS

Tesouro confirma projeto de nota de US$250 com imagem de Trump

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Depto. de gravura e impressão via The Washington Post
Um modelo da nota já foi desenvolvido pelo artista britânico Iain Alexander.
Um modelo da nota já foi desenvolvido pelo artista britânico Iain Alexander.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, confirmou nessa quinta-feira (28) que o governo norte-americano já desenvolveu um design preliminar para uma cédula de US$ 250 estampada com a imagem do presidente Donald Trump.

Apesar da elaboração do projeto, a circulação da nota depende de mudança na legislação federal, que proíbe a presença de pessoas vivas nas cédulas do país. A proposta está ligada às comemorações dos 250 anos da independência dos Estados Unidos.

A declaração de Bessent foi feita na Casa Branca durante discussões sobre um projeto apresentado pelo deputado republicano Joe Wilson. A medida prevê a produção de uma nota comemorativa de US$ 250 pelo Escritório de Gravura e Impressão do Departamento do Tesouro.

Segundo o secretário, o governo decidiu preparar o modelo antecipadamente para estar pronto caso a proposta seja aprovada pelo Congresso. Ele ressaltou que a decisão final caberá aos parlamentares.

Se a legislação for alterada e a cédula entrar em circulação, Trump se tornará a primeira pessoa viva a aparecer em uma nota oficial dos Estados Unidos em mais de 150 anos.

O projeto da cédula foi desenvolvido pelo artista britânico Iain Alexander e inclui o retrato do presidente, além de sua assinatura.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários