Um bebê de um ano e nove meses morreu após ser ferido no pescoço por uma linha com cerol em Belo Horizonte (MG). A vítima foi identificada como Ravi Dias.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, a criança foi socorrida e levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por homicídio culposo, crime caracterizado por não haver intenção de matar. Segundo a polícia, ele confessou que soltava pipa na região no momento do acidente.