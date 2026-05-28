A moto aquática utilizada por amigos em passeio em Ilhabela, no litoral paulista, apresentou problema, afundou e deixou Bruna Damaris Sant'anna da Silva, 26, e Dheoge Pereira Bernardino, 28, à deriva em alto mar, no domingo (24), diz delegado responsável pela investigação.

"Pelo que eu apurei, a embarcação parou no meio do mar e apagou. Eles ficaram um tempo sobre a embarcação, mas ela começou a afundar", disse Caio Nunes de Miranda em entrevista à TV Globo.

Ele ressaltou que a análise é preliminar e que o veículo está passando por perícia.