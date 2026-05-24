Ao menos oito pessoas morreram carbonizadas em um acidente entre um ônibus e uma carreta, em Minas Gerais, na manhã deste domingo (24), de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Dez pessoas ficaram feridas. Todas passageiras do ônibus. Não há confirmação de quantas pessoas ocupavam o coletivo.

O ônibus saiu de São Bernardo do Campo, no ABC, em São Paulo, com destino a Aracaju, em Sergipe. Já o caminhão partiu de Fortaleza, no Ceará, e tinha como destino a cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, segundo os bombeiros.