O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), negou liberdade à influenciadora e advogada Deolane Bezerra, presa por suspeita de envolvimento com o PCC, por não ver "manifesta ilegalidade" na prisão.

A decisão foi publicada neste domingo (24). Dino analisou uma reclamação da defesa da influenciadora, que questionava a decisão de prisão preventiva, realizada em São Paulo na última quinta-feira (21), pela primeira instância. Os advogados dela alegam inocência e criticaram o que chamaram de "medidas desproporcionais".

A justificativa é processual. No entendimento dele, não cabe reclamação ou habeas corpus de ofício dado que ainda há outras instâncias para o processo percorrer antes de chegar no STF.