Para engravidar do primeiro filho, a advogada Sullen Prado Vecchi, 39, passou por quatro FIVs (fertilizações in vitro) e seis transferências de embriões, um processo que levou quase 10 meses. Já na segunda tentativa, foram duas FIVs, uma transferência e quatro meses até a gravidez. Hoje, os filhos dela são Giovanni, de 2 anos, e Daniel, de 4 meses.

A redução de tempo e de tentativas frustradas ocorreu em razão de uma aliada no processo: a IA (inteligência artificial).

Ferramentas de IA já são usadas em diferentes etapas da FIV no Brasil. Elas ajudam a avaliar a qualidade dos espermatozoides, dos óvulos e dos embriões, além de definir as doses hormonais certas para estimular os ovários e a melhor etapa para colocar o embrião no útero.