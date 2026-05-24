O governo federal prepara um plano nacional que prevê a criação de linhas de crédito destinadas a garimpeiros e cooperativas de mineração artesanal. O objetivo é apoiar a formalização do setor e reduzir gradualmente o uso de mercúrio na extração de ouro, prevendo um prazo total de até 12 anos para eliminar uso do produto tóxico no país.

A reportagem teve acesso à minuta do "plano de ação nacional para a mineração artesanal e em pequena escala de ouro no Brasil". O documento passará por consulta pública. A proposta foi elaborada pelo MME (Ministério de Minas e Energia) para atender as obrigações assumidas pelo país na Convenção de Minamata, um tratado internacional voltado ao combate da contaminação por mercúrio.

O núcleo do plano é a criação de um programa voltado ao financiamento de equipamentos, controle de estoques de metal tóxico e rastreamento da cadeia produtiva do ouro.