Em recurso a uma multa de R$ 15.401,51 aplicada em outubro, o Colégio A. Einstein foi informado de que a Prefeitura de São Paulo voltou a punir escolas que descumprirem os limites de ruído da cidade. O caso da instituição privada de Cidade Dutra, na zona sul, não é o único: visitas do Psiu (Programa Silêncio Urbano) têm surpreendido espaços de ensino da cidade após ser revogado o trecho de lei que impedia autuações.

O retorno das multas ocorreu após ser considerada inconstitucional a forma como as escolas foram inseridas nas "exceções" ao Psiu: em um projeto de lei com outra finalidade principal (expansão de um aterro sanitário), dinâmica popularmente chamada de "jabuti". A decisão judicial de segunda instância foi em setembro de 2025, com recurso igualmente recusado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em março.

A alteração na lei foi sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) em 20 de dezembro de 2024, mesmo dia em que foi aprovada pelos vereadores. A inserção do trecho sobre barulho ocorreu apenas no texto substitutivo, publicado no Diário Oficial quatro dias antes da votação final.