Nos 29 anos em que atuou como deputado federal, Ivan Valente diz nunca ter discursado da tribuna do lado direito da Câmara. O costume de discursar no lado do plenário correspondente ao seu campo ideológico, conta, é comum em congressistas radicais --sejam de direita, que preferem o lado oposto sejam de esquerda, como ele. "Claro, me considero radical", responde à Folha. "Radical é atacar as questões pela raiz."

Fundador do PT, deixou o partido em 2005, por insatisfações que tiveram início após a carta de Lula para acalmar o empresariado e o mercado financeiro em 2002. Desde então, Valente, 79, é filiado ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, do qual também é um dos criadores.

Hoje, a sigla tem apenas 13 das 513 cadeiras na Câmara, número que precisa manter nas eleições deste ano para não ser engolida pela cláusula de barreira. Para partidos que não atingirem determinado percentual de votos, a norma restringe o acesso ao dinheiro do fundo partidário, além da propaganda gratuita em rádio e televisão.