Grêmio se redime de falhas, vira e empurra o Santos para o Z4
O Grêmio venceu o Santos por 3 a 2, de virada, pela rodada 17 do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu neste sábado, em Porto Alegre.
Gabriel Barbosa marcou os gols santistas, Carlos Vinicius buscou o empate duas vezes. Tetê fez o da virada gremista.
Os dois gols do Santos aconteceram após falhas de Caio Paulista e Enamorado. Os jogadores da equipe gaúcha perderam a bola no campo de defesa e o alvinegro aproveitou.
O Grêmio chegou aos 21 pontos e se afastou do Z4, chegando ao 13º lugar. O Peixe é o 17º, com 18 pontos, abrindo a zona de rebaixamento.
Os times têm compromisso pela Sul-Americana no meio da semana. O Grêmio encontra o Torque e o Santos encara o Deportivo Cuenca, ambos pela última rodada da fase de grupos.
O JOGO
Ritmo acelerado no primeiro tempo. Grêmio e Santos fizeram 45 minutos agitados com boas chances para ambos os lados. Com apenas dois minutos de bola rolando, Willian Arão acertou a trave em uma cabeçada quase perfeita. O tricolor respondeu minutos depois com Viery cabeceando em direção ao chão, mas Brazão evitou.
Santos aproveita erro e Grêmio responde. Caio Paulista tinha a posse no meio do campo, mas deixou Miguelito se aproximar e perdeu a bola. O boliviano disparou em direção à área com Gabigol acompanhando e esperando o passe para fazer com tranquilidade, sem goleiro. A torcida não perdoou a falha do lateral e cobrou com vaias a cada toque na bola. Quem agradou o torcedor gremista foi Carlos Vinicius, que não demorou para empatar o jogo após lançamento de Amuzu.
Segundo tempo repete sequência. O Peixe voltou a ficar na frente do placar, mais uma vez contando com uma falha gremista. Enamorado foi desarmado e o Santos armou o ataque que levou ao segundo gol de Gabriel Barbosa no jogo. Mas o Grêmio também reagiu do mesmo jeito do primeiro tempo, com Carlos Vinicius empatando poucos minutos depois.
Gol da virada. O vacilo de Enamorado no segundo gol do Santos fez com que Luis Castro trocasse o colombiano por Tetê. Não demorou para o substituto mostrar serviço e colocar o tricolor na frente do placar pela primeira vez no jogo. O resto da partida passou a ter domínio da equipe mandante, aproveitando a vantagem para controlar os passes. Na reta final, Gustavo Henrique levou o segundo amarelo e foi expulso, deixando o Peixe com um a menos.
GOLS
0x1. Miguelito roubou de Caio Paulista no meio do campo, correu para a área e deu passe para Gabigol só mandar para a rede.
1x1. Amuzu levantou para o miolo da área e Carlos Vinicius subiu mais alto para cabecear e encobrir Brazão.
1x2. Enamorado perdeu a bola para Escobar, que puxou o ataque com Miguelito. O boliviano deixou para Bontempo que deu o passe final para Gabigol marcar.
2x2. Pavón cruzou na segunda trave e Carlos Vinicius dominou livre, enchendo o pé para mandar para o gol.
3x2. Tetê recebeu perto da área, levou para mais perto do gol e bateu cruzado, rasteiro, tirando do alcance de Gabriel Brazão.
FICHA TÉCNICA
GRÊMIO 3x2 SANTOS
GRÊMIO
Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery, Caio Paulista; Noriega (Arthur), Léo Perez, Braithwaite, Enamorado (Tetê); Amuzu, Carlos Vinicius (Wagner Leonardo). Técnico: Luís Castro.
SANTOS
Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo, Escobar; Willian Arão (Lautaro Diaz), Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo, Miguelito (Samuel Pierri), Rony (Robinho Jr.); Gabriel Barbosa (Moisés). Técnico: Cuca.
Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre
Juiz: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rafael Traci (SC)
Cartões amarelos: Igor Vinicius, Gustavo Henrique (2) (SAN); Pavón (GRE)
Cartão vermelho: Gustavo Henrique (SAN)
Gols: Gabriel Barbosa (31'/1ºT), Carlos Vinicius (39'/1ºT), Gabriel Barbosa (9'/2ºT), Carlos Vinicius (13'/2ºT), Tetê (17'/2ºT)