Onze dias após a explosão no Jaguaré, moradores atingidos pelo acidente afirmam continuar em impasse sobre moradia temporária, indenizações e hospedagem. Há relatos de falhas na transferência de famílias entre hotéis e falta de definição sobre aluguel provisório.

Na noite de sexta-feira (22), cerca de 60 moradores realizaram um protesto e interditaram a Avenida Presidente Altino. Eles cobraram respostas das concessionárias e do Governo de São Paulo sobre moradia, indenizações e perda de renda após o acidente, que matou duas pessoas e deixou outras três feridas.

O ato ocorreu após o empresário Edinaldo Santos Vieira Filho, 34, chegar a uma reunião entre moradores e representantes de órgãos públicos. Ele relatou problemas durante uma tentativa de transferência de hotel. Participaram da reunião representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Sabesp e da Comgás.