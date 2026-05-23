O ministro Gilmar Mendes, relator do processo sobre as escolas cívico-militares de São Paulo, em análise no STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu pela constitucionalidade do modelo proposto pela lei paulista, mas impôs regras.

Entre elas está a proibição da exaltação de símbolos militares e a definição de que padrões estéticos devem respeitar a multiplicidade cultural brasileira.

A decisão do ministro foi dada em ação de inconstitucionalidade movida pelo PSOL. Além desta, também há outra ação impetrada pelo PT.