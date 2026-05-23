O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino criticou nesta sexta-feira (22) o apelo por autocontenção do Judiciário, que chamou de "moda do momento" e que é uma bandeira do presidente da corte, Edson Fachin.

Ele também defendeu que há uma confusão entre defesa de direitos sociais e ativismo judicial. "Aplicar direitos sociais não é ser ativista. É o debate da moda, dessas superficialidades, da etiquetagem, que simplificam a vida das pessoas, mas neste caso simplificam, obscurecendo a compreensão da realidade."

Segundo Dino, circula a opinião de que os defensores dos direitos de igualdade mereceriam "o fogo do inferno".