Referência absoluta quando o assunto é elegância sob os pés, a empresária Cristiana Queiroz Guimarães celebra um marco importante: o oitavo aniversário de sua marca Cris Guimarães Tapetes. Localizada no coração do Cambuí, a boutique tornou-se o porto seguro de quem busca exclusividade e uma curadoria que une, com maestria, arte e design. O "toque de Midas" de Cris está no atendimento personalizado, um cuidado que faz da marca o braço direito dos mais prestigiados arquitetos e decoradores. Para ela, um tapete não é apenas um acessório, mas a alma de um ambiente. Além da opção da personalização sob medida para o ambiente, a loja, localizada na Rua Conceição 1.110, também conta com estoque a pronta entrega. Saiba mais pelo Instagram @crisguimaraestapetes