A rodada da Copa Libertadores serviu para apimentar ainda mais o clássico entre Flamengo e Palmeiras que será disputado neste sábado (23), às 21h (de Brasília), pelo Brasileiro.

O Rubro-negro conseguiu virar a página da eliminação para o Vitória na quinta fase da Copa do Brasil e chega empolgado para o clássico, mas o Alviverde comandado por Abel Ferreira precisa lidar com uma crescente pressão, apesar de sustentar ainda a liderança do Brasileiro.

Alegria no lado rubro-negro

O Flamengo teve uma semana com quatro convocados à seleção brasileira. Mas quem resolveu contra o Estudiantes foi Pedro, que não está na lista final de Ancelotti.