A Copa nem começou, e o técnico italiano Carlo Ancelotti terá que driblar um tabu para conquistar o título mundial.

Uma coincidência nas convocações une os cinco títulos mundiais do Brasil. Apenas dois times sempre estiverem presentes nas conquistas das Copas: Palmeiras e São Paulo.

Em 1958, o time do Morumbi foi representado por De Sordi, Mauro e Dino Sani. O alviverde contou com Mazolla.