Na noite de 12 de maio de 2006, sete integrantes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) foram levados à sede do Deic (Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado) da Polícia Civil no Carandiru, zona norte de São Paulo.

Àquela altura, setores de inteligência das forças de segurança estaduais já tinham interceptado ordens para uma megarrebelião em presídios do estado, em represália à transferência de 765 presos.

Enquanto Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, era ouvido pelo diretor do Deic, Godofredo Bittencourt, acontecia a primeira onda de atentados contra prédios da polícia e agentes de segurança.