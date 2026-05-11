Estudantes da USP, Unesp e Unicamp e vereadores do União Brasil entraram em confronto durante ato nesta segunda-feira (11) na região central de São Paulo.

O ato promovido pelos universitários foi realizado próximo à reitoria da Unesp. Eles pediam melhores condições de permanência estudantil e mais apoio do governo estadual às instituições.

Durante o ato, os vereadores Rubinho Nunes, Douglas Garcia e Adrilles Jorge, do partido União Brasil, foram ao local e provocaram os estudantes, resultando em agressões, conforme relato dos estudantes.