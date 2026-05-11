Após a ação da Polícia Militar que desocupou com uso de força a reitoria da USP (Universidade de São Paulo), alunos do internato da medicina decidiram paralisar os atendimentos médicos e atividades práticas no HC (Hospital das Clínicas) e no HU (Hospital Universitário) nesta segunda-feira (11).

Eles reivindicam as mesmas pautas dos demais estudantes, mas também protestam contra a precarização dos serviços de saúde da universidade. Nesta segunda, também ocorre paralisação de alunos, trabalhadores técnico-administrativos e docentes da Unesp (Universidade Estadual Paulista) e Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Em nota, o HC informou que a paralisação não provocou impacto na assistência aos pacientes do complexo. Procurados, a reitoria da USP e a direção do HU não responderam sobre a paralisação e o impacto nos atendimentos nem sobre as negociações para atender as demandas dos estudantes.