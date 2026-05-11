O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) diz ter convocado as empresas envolvidas na explosão em uma obra que provocou ao menos uma morte na tarde desta segunda-feira (11) no Jaguaré, zona norte de São Paulo.

A explosão ocorreu por volta das 16h em uma obra da Sabesp na rua Piraúba, atrás do condomínio Morada do Parque. Três pessoas ficaram feridas.

Conforme a capitã Karoline Burunsizian, porta-voz do Corpo de Bombeiros, existe a possibilidade de uma quinta vítima estar desaparecida, mas ainda não há confirmação.