Convidado por seu partido para disputar a Presidência da República, Ciro Gomes (PSDB) afirmou que será candidato ao Governo do Ceará na eleição deste ano.

Ele anunciou a intenção de entrar na disputa estadual no sábado (9), em Fortaleza, a integrantes do PL, partido do senador Flávio Bolsonaro.

Em vídeo divulgado pelo deputado federal Doutor Jaziel (PL-CE), Ciro afirma que membros do PL foram figuras importantes na decisão de disputar a eleição no Ceará. "Estavam comigo quando tive dúvida se deveria ser pré-candidato."