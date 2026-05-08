O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) minimizou o impacto para a sua campanha das investigações contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI), seu aliado político, e defendeu as apurações do caso do Banco Master.

O PP faria um evento na segunda-feira (11) para oficializar o apoio da sigla à candidatura de Tarcísio, em São Paulo, mas cancelou após Ciro Nogueira ser alvo de operação de busca e apreensão autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça.

Nesta sexta-feira (8), durante um evento no Hospital Geral de Itaquaquecetuba, na região metropolitana, ao comentar tanto o cancelamento do evento quanto a operação, Tarcísio disse que, em São Paulo, ele tem uma aliança consolidada com vários partidos políticos.