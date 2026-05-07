08 de maio de 2026
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LOTERIAS

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 45 milhões

da Agência Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
Apostadores fazem fila em casa lotérica
Apostadores fazem fila em casa lotérica

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.005 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (7). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

  • Os números sorteados são: 17 - 23 - 29 - 30 - 48 - 50;
  • 25 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 70.003,53 cada;
  • 2.594 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.112,08 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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