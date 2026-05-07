O ginecologista e ex-deputado estadual Felipe Lucas, 81, foi preso em Curitiba nesta quarta-feira (6) sob suspeita de abusar sexualmente de uma paciente de Teixeira Soares (PR) que estava em trabalho de parto, segundo a Polícia Civil paranaense. A prisão é preventiva (sem prazo determinado).

Procurada pela reportagem nesta quinta-feira (7), a defesa do médico disse em nota que "entende que é uma prisão ilegal, sob alegação completamente falsa e de um fato que se encontra prescrito". "Dr. Felipe vai provar no processo sua inocência", diz a nota do escritório Fabrizzio, Camila & Eliza Sociedade de Advogados.

Segundo o delegado Rafael Nunes Mota, a prisão foi autorizada pela Justiça Estadual com parecer favorável do Ministério Público.