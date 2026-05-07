Um avião de pequeno porte, com sete ocupantes, fez um pouso de emergência em um rio no município de Jordão, no interior do Acre, na manhã desta quinta-feira (7). Não houve feridos.

O avião é um monomotor EMB-720C, fabricado pela Neiva (subsidiária da Embraer) em 1980, conhecido como Minuano.

Segundo registros na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião pertence à empresa Dugomes Air Táxi Aéreo Ltda.