08 de maio de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
EMERGÊNCIA

Avião com sete pessoas faz pouso de emergência em rio no Acre

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Um vídeo feito por um morador mostra o avião parcialmente encoberto pela água, com passageiros em cima da aeronave
Um vídeo feito por um morador mostra o avião parcialmente encoberto pela água, com passageiros em cima da aeronave

Um avião de pequeno porte, com sete ocupantes, fez um pouso de emergência em um rio no município de Jordão, no interior do Acre, na manhã desta quinta-feira (7). Não houve feridos.

O avião é um monomotor EMB-720C, fabricado pela Neiva (subsidiária da Embraer) em 1980, conhecido como Minuano.

Segundo registros na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o avião pertence à empresa Dugomes Air Táxi Aéreo Ltda.

Procurada por mensagem em sua conta no Instagram, a empresa não respondeu. O avião foi comprado em 4 de março de 2022, também conforme o site da agência regulatória.

A aeronave tinha capacidade máxima de ocupação, com piloto e seis passageiros, e teria sofrido uma pane no motor. O piloto teria tentado um pouso de emergência no rio Taracuá.

A aeronave decolou de Jordão com destino a Tarauacá. Depois de aproximadamente 20 minutos de voo, o piloto teria percebido o problema e tentado voltar. Ele realizou o pouso de emergência às margens do rio, na comunidade isolada de Duas Nações, e a aeronave acabou na água.

Um vídeo feito por um morador mostra o avião parcialmente encoberto pela água, com passageiros em cima da aeronave -eles foram resgatados de barco.

Em nota, o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), afirma que investigadores do Seripa sete (Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), com sede em Manaus (AM), foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.

"Durante a ação inicial, profissionais aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", diz trecho da nota.

De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro, da Anac, a situação da aeronave era normal e ela tinha autorização para fazer táxi aéreo. O monomotor só poderia realizar voos diurnos.

O avião é semelhante ao EMB-721C, que na segunda-feira (4) bateu em um prédio após decolar em Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Cinco pessoas estavam na aeronave, segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil. O piloto Wellinton Oliveira, 34, e o passageiro Fernando Moreira Souto, 36, morreram no local. Souto é filho do prefeito de Jequitinhonha (MG), Nilo Souto (PDT).

Leonardo Berganholi Martins, 50, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu após dar entrada no Hospital de Pronto-Socorro João 23.

Segundo o Painel Sipaer, da Aeronáutica, 20 pessoas morreram em 65 acidentes aéreos neste ano no Brasil.

Comentários

Comentários