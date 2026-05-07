O São Paulo voltou vivo do Chile. Nesta quinta-feira, o Tricolor foi ao Estádio Codelco El Teniente, enfrentou o O'Higgins com o time reserva e segurou o 0 a 0, pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Roger Machado optou por escalar um time totalmente alternativo em Rancagua, indo desde Carlos Coronel no gol, a Igor Felisberto e Osorio na zaga, a Gonzalo Tapia e André Silva no ataque.

O resultado manteve o Tricolor na liderança da chave. Agora, o time do Morumbis soma oito pontos em quatro jogos, a melhor campanha do Grupo C. A seguir, os dois últimos jogos serão em casa.