O atacante do Nottingham Forest, Igor Jesus, teve atuação apagada nesta quinta (7) pela semifinal da Europa League contra o Aston Villa e seu time foi eliminado com uma goleada da competição.

O Aston Villa reverteu a desvantagem de 1 a 0 do jogo de ida e fez 4 a 0 em casa para se classificar para decisão da Liga Europa.

Igor Jesus, um dos destaques do Nottingham, foi titular da equipe, mas não fez um bom jogo, saindo sem dar um chute ao gol. Ele ficou 90 minutos em campo e pouco atacou.