O Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) a pagar pouco mais de R$ 6 milhões ao Midtjylland, da Dinamarca, pelo descumprimento do acordo firmado na contratação do volante Charles.

A informação foi publicada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

A dívida é referente à terceira e última parcela da compra dos direitos econômicos do jogador. No acordo firmado pela gestão do presidente Augusto Melo, o Corinthians se comprometeu a pagar 1,6 milhão de euros em três vezes.