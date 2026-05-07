A Fifa (Federação Internacional de Futebol) anunciou nesta quinta-feira (7) um acordo com a Fanatics para produzir os álbuns da Copa do Mundo, com vigor a partir de 2031. Assim, vai se encerrar uma longa parceria com a Panini, que confeccionou o livro de figurinhas por mais de seis décadas.

O contrato dá à Topps, que pertence à Fanatics, os direitos para produzir "cards", figurinhas e outros produtos ligados à Copa e a outros eventos da Fifa. Procurada, a Panini afirmou que não vai comentar o assunto. A empresa continuará com os produtos até a edição de 2030, que marcará o centenário da competição.

"A Fanatics está promovendo uma enorme inovação em itens esportivos colecionáveis, o que oferece aos fãs uma forma nova e significativa de se conectar com seus times e com seus jogadores favoritos. Do ponto de vista da Fifa, podemos globalizar esse engajamento de fãs justamente graças ao nosso portfólio global de torneios", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino.