O meia Federico Valverde, do Real Madrid, teve um traumatismo cranioencefálico diagnosticado nesta quinta-feira (7). Ele foi levado ao hospital após briga com o companheiro de equipe Aurélien Tchouaméni.

"Após os exames realizados nesta quinta-feira (07) em nosso jogador Federico Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid CF, foi diagnosticado um traumatismo cranioencefálico", informou o Real Madrid, em nota oficial.

O uruguaio ficará afastado por até duas semanas. "Valverde encontra-se em sua residência em bom estado e deverá permanecer em repouso entre 10 e 14 dias, conforme determinam os protocolos médicos para esse diagnóstico", diz o comunicado.