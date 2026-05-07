=Não há viagem barata para os Estados Unidos durante o período da Copa do Mundo. As passagens vão ser apenas o começo dos gastos do brasileiro que deseja acompanhar a maior competição esportiva do planeta. Veja quanto custa uma viagem para ver o Mundial na América do Norte.

Considerando uma viagem para acompanhar a seleção brasileira, o primeiro destino deve ser Nova York ou Nova Jersey. As passagens de ida e volta custam entre R$ 3 mil e R$ 6 mil. Depois, para seguir rumo à Filadélfia, um transporte terrestre deve ser suficiente, e sairia na faixa dos R$ 120. De lá, a delegação brasileira viaja para Miami, o que exige mais uma passagem de avião, por cerca de R$ 1.000.

O maior gasto, no entanto, vai ser a hospedagem. Com valores em média 42% mais altos em 2026, a diária em um hotel 2 estrelas custa entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. Opções mais em conta, como hotéis com quartos compartilhados, também estão longe de ser econômicas: variam entre R$ 1.000 e R$ 2 mil por dia.