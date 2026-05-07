A previsão do tempo divulgada pela Climatempo indica que há chance de nevar (ou de ter chuva congelada) em alguns pontos do Brasil já neste fim de semana.

Fenômeno pode ocorrer na primeira onda de frio do ano. Segundo a Climatempo, uma massa de ar polar vai derrubar as temperaturas de forma rápida no centro-sul do Brasil, deixando noites e madrugadas bem frias. O instituto diz ainda que "há pequena possibilidade" de ocorrer precipitação invernal em pontos acima de 1.500 metros de altitude em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A queda de temperatura será acentuada e rápida, com noites e madrugadas bastante frias em grande parte do centro-sul do país.