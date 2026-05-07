Duas mulheres foram presas sob suspeita de invadir um condomínio de luxo em Vila Velha (ES) e roubar mais de R$ 700 mil em joias, dinheiro e bens de luxo do apartamento pertencente à influenciadora Mirian Carter.

A polícia também prendeu outras duas pessoas apontadas como responsáveis pelo apoio logístico ao crime, ocorrido em março de 2024. Não foi informado onde as prisões ocorreram.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o grupo integra uma quadrilha especializada em furtos a imóveis de luxo em diversos estados do país. A reportagem não identificou quem atua na defesa dos suspeitos.