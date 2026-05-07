O forte vendaval que atingiu Santana do Livramento (RS) nesta quinta-feira (7) derrubou uma turbina do Parque Eólico Cerro Chato. A tempestade também provocou destelhamentos, queda de árvores, postes e interrupções no fornecimento de energia.
Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ao menos 45 residências tiveram danos. Rajadas de vento de 64,4 km/h foram registradas no município.
Parte do teto da rodoviária da cidade desabou, e trechos da BR-158 ficaram bloqueados após queda de vegetação. As aulas da rede municipal foram suspensas.
A falta de energia afetou unidades de saúde. A Santa Casa passou a operar com gerador e suspendeu cirurgias eletivas.
O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para ventos de até 100 km/h em regiões do estado.
Com informações do Jornal de Brasília