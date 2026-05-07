07 de maio de 2026
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TEMPESTADE

Vendaval derruba turbina e deixa rastro de destruição no RS

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Captura de tela/Jornal A Plateia Livramento/Facebook
A tempestade também provocou destelhamentos, queda de árvores, postes e interrupções no fornecimento de energia.
A tempestade também provocou destelhamentos, queda de árvores, postes e interrupções no fornecimento de energia.

O forte vendaval que atingiu Santana do Livramento (RS) nesta quinta-feira (7) derrubou uma turbina do Parque Eólico Cerro Chato. A tempestade também provocou destelhamentos, queda de árvores, postes e interrupções no fornecimento de energia.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ao menos 45 residências tiveram danos. Rajadas de vento de 64,4 km/h foram registradas no município.

Parte do teto da rodoviária da cidade desabou, e trechos da BR-158 ficaram bloqueados após queda de vegetação. As aulas da rede municipal foram suspensas.

A falta de energia afetou unidades de saúde. A Santa Casa passou a operar com gerador e suspendeu cirurgias eletivas.

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta para ventos de até 100 km/h em regiões do estado.

Com informações do Jornal de Brasília

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