O forte vendaval que atingiu Santana do Livramento (RS) nesta quinta-feira (7) derrubou uma turbina do Parque Eólico Cerro Chato. A tempestade também provocou destelhamentos, queda de árvores, postes e interrupções no fornecimento de energia.

Segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, ao menos 45 residências tiveram danos. Rajadas de vento de 64,4 km/h foram registradas no município.

Parte do teto da rodoviária da cidade desabou, e trechos da BR-158 ficaram bloqueados após queda de vegetação. As aulas da rede municipal foram suspensas.