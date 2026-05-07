O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como “muito boa” a reunião realizada nesta quinta-feira (7) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Casa Branca. O encontro durou cerca de três horas.

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Em publicação nas redes sociais, Trump chamou Lula de “muito dinâmico” e afirmou que os dois discutiram temas como comércio e tarifas entre os dois países. Segundo o presidente norte-americano, representantes de Brasil e Estados Unidos voltarão a se reunir para tratar de pontos estratégicos.