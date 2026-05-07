O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como “muito boa” a reunião realizada nesta quinta-feira (7) com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Casa Branca. O encontro durou cerca de três horas.
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Em publicação nas redes sociais, Trump chamou Lula de “muito dinâmico” e afirmou que os dois discutiram temas como comércio e tarifas entre os dois países. Segundo o presidente norte-americano, representantes de Brasil e Estados Unidos voltarão a se reunir para tratar de pontos estratégicos.
O governo brasileiro também comentou o encontro em publicação nas redes sociais e destacou a relação diplomática entre os países. Segundo a nota, os presidentes trataram de assuntos importantes para Brasil, Estados Unidos e o cenário internacional.
Lula chegou à Casa Branca por volta das 12h, no horário de Brasília. Após a reunião com autoridades dos dois governos, os presidentes participaram de um almoço.
A previsão inicial era de uma declaração conjunta à imprensa no Salão Oval, mas a agenda foi cancelada devido ao prolongamento da reunião. Lula ainda deve falar com jornalistas antes de retornar ao Brasil.
Entre os assuntos debatidos estiveram comércio bilateral, tarifas impostas pelos EUA a produtos brasileiros, cooperação no combate ao crime organizado e narcotráfico, minerais críticos, geopolítica internacional e eleições brasileiras.
Com informações do g1.