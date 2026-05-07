Estudante morre atropelada por caminhão em ponto de ônibus
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Uma jovem de 19 anos morreu após ser atropelada na noite de terça (5) por um caminhão em Jacupiranga (SP).
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Joyce Akemi Santana Muraoka estava em um ponto de ônibus quando foi atingida. O acidente ocorreu na rodovia José Edgard Carneiro (SP-193), no bairro Lajeado.
Além dela, um homem de 44 anos, que também estava no local, ficou ferido. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os dois foram socorridos, mas Joyce não resistiu aos ferimentos. Já ele foi internado.
O motorista do veículo fugiu do local. Ainda conforme a polícia, um passageiro do caminhão foi detido e encaminhado à delegacia de Eldorado, onde foi ouvido e liberado.
Ainda não há informações de que o suspeito tenha sido preso e nem do que causou a batida. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Ponto de ônibus ficou completamente destruído. Imagens da região mostraram ainda que o caminhão caiu em uma área de mata ao lado da rodovia, também tendo ficado com a carroceria destruída.
Joyce fazia administração no Centro Universitário do Vale do Ribeira. Em publicação nas redes sociais, a instituição lamentou a morte da aluna: "Que sua memória permaneça viva através das lembranças e do carinho que deixou em cada coração".
Velório da vítima começou na noite de ontem, às 18h em Eldorado. Já o sepultamento terá início hoje às 9h.