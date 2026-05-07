Uma jovem de 19 anos morreu após ser atropelada na noite de terça (5) por um caminhão em Jacupiranga (SP).

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Joyce Akemi Santana Muraoka estava em um ponto de ônibus quando foi atingida. O acidente ocorreu na rodovia José Edgard Carneiro (SP-193), no bairro Lajeado.