Presa nesta quinta-feira (7), em Teresina, no Piauí, sob suspeita de agredir e torturar uma empregada doméstica gestante, a empresária Carolina Sthela Ferreira dos Anjos também está grávida, segundo alega a sua defesa.

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A prisão foi decretada pela Justiça na noite de quarta-feira (6). A sessão de violência teria ocorrido em 17 de abril, na cidade de Paço do Lumiar, na região metropolitana de São Luís, no Maranhão.