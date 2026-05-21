Cuidar de quem a gente ama em casa nem sempre é simples. E esperar demais pode trazer riscos que poderiam ser evitados. Quedas, infecções e internações muitas vezes acontecem quando a rotina já está no limite e a família, exausta. Segundo a equipe da Palliative Care, o apoio profissional não substitui o afeto. Ele organiza o cuidado, preserva a autonomia do paciente e devolve à família um lugar mais leve: o de estar junto, com presença e carinho, sem o peso da sobrecarga. É preciso trazer esse assunto para a conversa familiar, antes de uma urgência. Às vezes, cuidar também é dividir.