Do nascer do sol na praia às noites animadas em restaurantes à beira-mar, Miami entrega experiências únicas o ano inteiro. O Palma se insere nesse cenário como empreendimento boutique, com metragem inteligente e plantas funcionais. Comprar na planta permite planejar patrimônio em dólar e acompanhar a evolução do projeto. Uma decisão que combina estilo de vida e visão de longo prazo. Mariana Lima é a representante do Palma no Brasil. Para saber mais, o contato é (11) 91116-7600 ou Instagram @marianalimabroker