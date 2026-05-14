14 de maio de 2026
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MIAMI

Planeje o patrimônio em dólar


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Divulgação

Do nascer do sol na praia às noites animadas em restaurantes à beira-mar, Miami entrega experiências únicas o ano inteiro. O Palma se insere nesse cenário como empreendimento boutique, com metragem inteligente e plantas funcionais. Comprar na planta permite planejar patrimônio em dólar e acompanhar a evolução do projeto. Uma decisão que combina estilo de vida e visão de longo prazo. Mariana Lima é a representante do Palma no Brasil. Para saber mais, o contato é (11) 91116-7600 ou Instagram @marianalimabroker

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