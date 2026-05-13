Com a chegada do outono, os dias mais frios e secos pedem um cuidado extra também para os pets. Assim como nós, cães e gatos podem sofrer com problemas respiratórios nessa época do ano. Aquela tosse insistente, espirros frequentes ou até um comportamento mais quietinho podem ser sinais de que algo não vai bem. A boa notícia do Hospital Veterinário Taquaral (@hvtcampinass) é que a prevenção faz toda a diferença e a vacinação é uma grande aliada para proteger os nossos companheiros antes mesmo das temperaturas caírem mais. Além disso, pequenos cuidados no dia a dia também contam muito: “Manter o ambiente limpo e arejado, evitar correntes de ar frio e oferecer uma alimentação equilibrada são formas de demonstrar carinho e atenção”, reforça o veterinário Gleison Mota Ribeiro, do HVT.