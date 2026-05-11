A Clínica Zuiani, em Campinas, inicia um novo momento com a ampliação de sua estrutura e a incorporação de novos serviços voltados ao atendimento de casos neurológicos complexos. O espaço, agora mais amplo e funcional, reforça a proposta de um cuidado especializado, com foco no acolhimento e na avaliação individualizada dos pacientes. À frente da clínica, a neurocirurgiã Dra. Juliana Zuiani atua ao lado do Dr. Antonio Roberto Zuiani, reunindo expertises complementares em neurocirurgia e fortalecendo uma abordagem multidisciplinar, que passa a contar também com novos recursos diagnósticos e terapêuticos.