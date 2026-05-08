A dermatologista Dra. Mônica Felici é uma das convidadas do CICE 2026 Congresso Internacional de Cirurgia Endovascular, realizado em São Paulo, integrando as discussões sobre lipedema sob a perspectiva da dermatologia. A participação reforça a importância de uma abordagem multidisciplinar no manejo da condição, que envolve aspectos imunológicos, metabólicos e hormonais. O convite evidencia o reconhecimento do trabalho da especialista em um dos principais encontros científicos da área.