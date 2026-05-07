Oito estudantes foram indiciados pela Polícia Civil sob suspeita de criar e divulgar um ranking sexual de adolescentes alunas de um instituto federal em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Os jovens de 15 a 17 anos vão responder por ato infracional análogo ao crime de cyberbullying.

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Como o caso envolve menores de idade, os nomes não foram divulgados pela polícia e pela escola com base no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). A reportagem não conseguiu identificar as defesas dos envolvidos.