A declaração foi feita durante entrevista ao programa “Bom Dia, Ministro”. Segundo Durigan, o debate é feito dentro do governo, mas sem abrir mão do programa Remessa Conforme, que regula a entrada de produtos importados de baixo valor no país.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (6) que o governo discute o possível fim da chamada “taxa das blusinhas”, imposto de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, em vigor desde 2024.

O programa Remessa Conforme estabelece regras para a importação, incluindo verificação de segurança de produtos, como brinquedos, e conformidade com normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A manutenção do imposto é defendida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e por representantes do setor produtivo e do varejo, que apontam a medida como forma de proteger a indústria nacional de itens de baixo valor e estimular empregos.

A cobrança também tem impacto na arrecadação federal. Em 2025, a Receita Federal registrou R$ 5 bilhões com o tributo. Nos três primeiros meses deste ano, o valor arrecadado foi de R$ 1,28 bilhão, alta de 21,8%.